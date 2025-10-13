14日（火）は、北海道付近の高気圧が日本の東に移動し、九州南部付近の高気圧はゆっくりと日本の南に移動します。一方、強い台風23号が日本の東を東寄りに進んで陸地から遠ざかりますが、続いて、西日本や東日本には西から前線がのびる見込みです。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、九州から東北南部にかけては雲が広がりやすく、日本海側から雨が降り、次第に雨の降る範囲が太平洋側に広がるでしょう。日