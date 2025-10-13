¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á13¿Í¤òÀÖ½½»ú¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¡ÊICRC¡Ë¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Àè¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿7¿Í¤È¹ç¤ï¤»¡¢À¸Â¸¼Ô20¿ÍÁ´°÷¤¬°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£