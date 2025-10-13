日本ハム・清宮幸太郎内野手が１３日、ＣＳファーストＳ突破から一夜明け、エスコンフィールドで行われた練習に参加。１５日に開幕するソフトバンクとのファイナルＳ（ペイペイ）に向け、リベンジへの思いをたぎらせた。昨季はファイナルＳでソフトバンクに３連敗で終戦。今季も１年前と同じ舞台にたどりつき「みんな待っていたと思うし、ここで勝ってこそ去年の僕たちを超えられる。みんな気合が入っていると思います」と眼光