ガールズグループ「LE SSERAFIM」が13日、Kアリーナ横浜でファッションサイトZOZOTOWN20周年を記念した音楽イベント「ZOZOFES」に出演した。メンバーの、KIM CHAEWON（25）SAKURA（27）HUH YUNJIN（24）KAZUHA（22）HONG EUNCHAE（18）がイベント出演前に囲み取材に応じた。ZOZOTOWN20周年を記念して制作された楽曲LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of夜に駆ける)」が9月26日にリリース。同曲は、YOASOB