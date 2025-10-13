再び注目集まる“ザ・フィスターホテル”と過去の宿泊拒否ドジャースは13日（日本時間14日）から敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズを戦う。決戦を前に、ムーキー・ベッツ内野手に意外な不安が浮上している。過去に告白した“とあるホテル”が再びファンの間で話題となった。ベッツは2024年8月のミルウォーキーへの遠征時、チームが滞在した「ザ・フィスターホテル」への宿泊を拒否した経緯がある。過去に幽霊が出る