¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¡ÊMOMO¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÊ¢¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥â¥â¡¢¶»¸µ¡õÊ¢¶Ú¤Î¤¾¤¯ÂçÃÀ°áÁõ¢¡TWICE¥â¥â¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¥â¥â¤Ï¡Öthank you Singapore¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖTWICE 'THIS IS FOR' WORLD TOUR¡×¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È