魅力的な作品に次々出演し輝きを増している俳優ののんさんが、連続ドラマに帰ってくる！ 作品への思い、憧れの大人像、そして自分に似ているという父親についても聞きました。可憐さ、愛らしさ、無邪気さ。以前から持っていた魅力に、凛とした雰囲気が加わった、のんさん。もうすぐ配信がスタートするABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』では、これまで演じたことがないというダークな役に挑戦。大人の階段をのぼるの