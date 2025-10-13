「サッカー部出身」と聞くと、男性の魅力が底上げして聞こえるように、女性にも経験者というだけで「美人かも？」と期待されてしまう、得なスポーツがあるようです。それさえ押さえておけば、サークル選びの際などに役立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「美人が多そう！と期待してしまう花形スポーツ」をご紹介します。【１】華奢で可憐なイメージがある「バレエ」「バレ