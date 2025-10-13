【ロンドン１２日＝大西健太】幕内・王鵬（大嶽）が、自由時間を使ってサウスケンジントンのロンドン自然史博物館を訪れた。宿泊先ホテルから約２０分の道のりを、街並みを楽しみながら歩いた。道順を気にせずに進んだといい「少し時間がかかった。信号が少しわかりにくかった」と話した。横断歩道の途中にもう一つ信号機があり、一度信号を渡って、もう一度別の信号を渡ると、やっと反対の歩道にたどり着くという経験に、驚いた様