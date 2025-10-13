ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分 ※10月13日は夜8時放送)。今回は、イタリアに住む外国人の初来日の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回現代の名工が伝授する絹ごし豆腐紹介するのは、イタリア在住の「豆腐」を愛するロベルタさん。タンパク質やカルシウムなどの栄養素