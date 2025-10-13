大人気雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」が再始動から5周年を迎えます！それを記念して、2025年10月9日(木)～11月16日(日)の期間限定で、東京・渋谷に「SWIMMER CAFE ～5thをぎゅっ！～」がオープン♡“かわいいがぎゅっ”と詰まった限定メニューやオリジナルグッズが登場し、ファン必見の特別イベントとなっています。 “かわいい”がとまらない♡限定メニューに注目！