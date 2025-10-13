¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖAnua PDRN¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£13Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëCM¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿Âç¶¶¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À­¤Ë¡ÖPDRN¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼«¿È¤âÈ©¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÈ©¤òÊÝ¤ÄÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¡¢°ûÎÁ¿å¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡×¤È²óÅú¡£ÆþÍáºÞ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¹É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö3»þ´ÖÆþ¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤â¤ªÉ÷Ï¤¤Ç±Ç²è¤ò2ËÜ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£