ËÌÊýÎÎÅÚ¤È¤Î¸òÎ®»ö¶È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹µÒÁ¥¡Ö¤¨¤È¤Ô¤ê¤«¡×¤¬¹â¾¾¹Á¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÌÊýÎÎÅÚ¤È¤Î¸òÎ®»ö¶È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹µÒÁ¥¡Ö¤¨¤È¤Ô¤ê¤«¡×¹â¾¾¹Á¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¡Ú¹áÀî¡Û ¤ª¤È¤È¤¤¡Ê11Æü¡Ë¤«¤é¹â¾¾¹Á¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¨¤È¤Ô¤ê¤«¡×¤Ç¤¹¡£ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤ÎÊ¿ÏÂÅª¤Ê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼»Ô¤ÈËÌÊý»ÍÅç¤Î¸òÎ®»ö¶È¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¸ø³«¤Ç¤Ï¡¢Á¥Æâ¤Î¸«³Ø¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¸µÅçÌ±¤Î»ÒÂ¹¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥³