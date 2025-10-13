¥â¡¼¥É´¶Éº¤¦?ÊÌ¿Íµé?¥·¥ç¥Ã¥ÈNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÈ±¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¡Ä¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î?Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë?ÊÌ¿Íµé?¤Î¥â¡¼¥É´¶Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È¡¢¡Ø