Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ï13Æü¡¢»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ­¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¼çºÅ¤Î»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖÌóÂ«¤·¤¿Áªµó¸øÌó¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÀÕÇ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³Åê¤Ë½Å¤Í¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£