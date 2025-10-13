¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Î¤¢¤ëÃæ¿È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï´´»öÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á°¤µ¤Ð¤­¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¶ÌÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È