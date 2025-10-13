オアシズ大久保佳代子（54）が13日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。最終日を迎えた大阪・関西万博会場のヨルダン館広報担当の男性に「チャラいでしょ」と語り掛けた。半年間の会期の最終日となり、大阪・関西万博会場から名古屋市のスタジオを生中継でつないだ。大久保が取材で訪れたヨルダン館イケメン広報担当の山田健仁さんが登場。大久保とユージが訪れたが、山田さんは大久保を口説いてヨルダン館内に設