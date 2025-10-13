◆国際親善試合日本―ブラジル（１４日・味スタ）日本代表の森保一監督が１３日、東京・味の素スタジアムで行われたブラジル戦の前日会見に出席し、意気込みを語った。＊＊＊森保監督は「結果にこだわって、勝利を目指して戦うこと。そして勝利と成長を考えて、思い切ってチャレンジすることも考え、試合に挑みたいと思っています」と力を込めた。ブラジルは日本戦に先立って行った韓国戦で５―０の大勝。感想を求