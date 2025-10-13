日本代表の森保一監督が１３日、ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けた前日会見に臨んだ。「明日の試合、パラグアイ戦では勝利しておりませんので、結果にこだわって勝利を目指して戦うこと。勝利と成長を考えて、思い切ってチャレンジすることを考えて、試合に挑みたい。ブラジルは世界トップトップのチームでリスペクトはしているが、同じ目線で戦って、今何ができて、なにができないかチャレンジした上で、成長につなげたい」