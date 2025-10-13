◇MLB リーグ優勝決定シリーズ第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ(日本時間13日、ロジャース・センター)マリナーズは、ブルージェイズに逆転勝利。反撃ののろしとなるソロ本塁打を放ったカル・ローリー選手が試合後の取材に応じ、チームメートをたたえました。今季メジャーで唯一60号に到達したローリー選手。1点ビハインドの6回、追い込まれてからのスプリットをすくい上げると、打球はそのままライトスタンドへ。同点のソロホー