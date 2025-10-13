広島の正捕手として１９９０年代に活躍した西山秀二さん（５８）は、大阪・八尾の大正中学から上宮高校に進んだ。中学時代にバッテリーを組んでいた桑田真澄投手（現巨人２軍監督）はＰＬ学園に進学、清原和博選手とのＫＫコンビは大阪のみならず、高校球界を席巻する存在となっていった。上宮の４番捕手として一度だけ公式戦でＰＬと対戦した西山さんが、桑田投手を「メッタ打ちにして勝ちかけた」という一戦を振り返る。◇