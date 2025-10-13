Ｊ１神戸が１３日、神戸市西区のクラブ施設で練習を公開し、ＭＦ佐々木大樹（２６）がフルメニューをこなした。８月１６日のホーム・横浜ＦＣ戦でケガのため途中交代してから約２カ月、戦線離脱。リハビリ中も、できる範囲でランメニューに取り組んだといい「いてもたってもいられないというか。走っておかないと気が済まない」と歯がゆい思いを抱えながら、首位争いに食い込むチームを外から見続けた。前週から全体メニュー