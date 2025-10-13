（ワシントン中央社）米上院が9日に可決した2026会計年度（25年10月〜26年9月）の国防予算の大枠を決める国防権限法案で、台湾に対する10億米ドル（約1500億円）の軍事支援を定める条項が維持されたことが分かった。民主党議員の側近が12日、中央社の取材に対して明らかにした。法案には、米海軍が2年に1度実施する世界最大の国際海上軍事演習、環太平洋合同演習（RIMPAC）について、状況に応じて台湾を招待するよう国防長官に「強