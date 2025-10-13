9·î3Æü¤Ë¡ÖMARK IS ³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤Á¡×¡ÊÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Î2³¬¤Ë¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó ¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤ÁÅ¹¡×¡£¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæµ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÆ±Å¹¤À¤¬¡¢¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊµÒÁØ¤äÎ©ÃÏÆÃÀ­¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾ì¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÅ¹Ä¹¤Î¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ü¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤µÒÁØ ¾å¤Ï¼«Æ°¼Ö³Ø¹» ³ØÀ¸¥Ë¡¼¥º¤â·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤¤¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢JR¶âÄ®±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌ