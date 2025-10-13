ウロンゴン・ウルブスに所属する元日本代表MF山村和也が12日、オーストラリアン・チャンピオンシップ・グループB第1節のサウスホバート戦で新天地デビュー＆初ゴールを記録した。現在35歳の山村は、プロ入り後に鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスで活躍。流通経済大学時代の2010年1月には日本代表初キャップも刻んだ。今年9月にはウロンゴン・ウルブスへの加入が発表されていたが、2025シー