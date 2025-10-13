毎日の睡眠の質が悪いと、日々のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）は低下してしまいます。睡眠の異常により、2型糖尿病や脳血管障害の発症リスクも高めることもあるため、注意が必要です。一体、睡眠の質を高めるにはどうすればいいのか、「リブ再生クリニック」の住吉先生を取材しました。 監修医師：住吉 公洋（リブ再生クリニック） 一般企業就職後、岡山大学医学部入学・卒業。岡山大学病院や民間医療機関勤務後の2021年