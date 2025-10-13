19Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè30²ó¡ÊGI¡¢µþÅÔ¼Ç2000m¡Ë¤Ë¤ÏÌÆÇÏÆó´§¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¡¢»ç±ñS2Ãå¤Ç¥¨¥Õ¥Õ¥©ー¥ê¥¢Á´Ëå¤Î¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¡¢Í½ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁ°Áö¥íー¥Æ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£Á°Áö¥ªー¥¯¥¹ÁÈ¤ÏÃå½ç¤ËÃíÌÜ ÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤Ï¥ªー¥¯¥¹ÁÈ¤¬¡Ú6.1.3.16¡Û¤ÈºÇÂ¿¤Î6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢ÂÐÎ¨26.9¡ó