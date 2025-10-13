5人組ロックバンド「DuelJewel（デュエルジュエル）」のギター・祐弥が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。結成28年を迎えたバンドは、解散や苦境を越えてなお挑戦を続けている。「5人だけ」になったからこそ見えた進化、そしてAI時代におけるライブの価値について語った。（ヴィジュアル系特集取材班）長い年月を共に歩んできたDuelJewel。固定メンバーで20年以上活動を続けてこられた理由を尋ねると、祐弥は少し