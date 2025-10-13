出発前にポーズをとる（右2人目から）岡慎之助、橋本大輝ら＝13日、成田空港19日に開幕する体操の世界選手権の男子代表6選手が13日、開催地のジャカルタに向けて成田空港から出発した。パリ五輪で個人総合を含む3冠に輝いた岡慎之助（徳洲会）は初出場。追われる立場となるが「重圧は感じていない。初めての舞台なので、楽しむことを忘れずにやりたい」と自然体で話した。橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は日本体操