¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£±£´Æü¤Ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢?¥µ¥×¥é¥¤¥º?¤¬µ¯¤­¤ë¤ÈÊÆÂç¼êÊüÁ÷¶É¡Ö£Î£Â£Ã¡×¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï£±£°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç£µ¡½£°¤È°µ¾¡¡£ÆüËÜÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²¼ÇÏÉ¾¤¬ÂçÀª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¶É¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Íè²Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¶âÍËÆü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡½£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿