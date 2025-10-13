º£²ó¤Ï¡¢B»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤Ë²È»öÁ´ÈÌ--µ¤¤Å¤±¤ÐÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤ëËèÆü¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Î¡©¡×µÁÁÄÊì¤Î»à¸å¡¢¸Â³¦¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿B»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½ñ¤­ÃÖ¤­¤ò»Ä¤·¤Æ²È½Ð¤ò·è¹Ô¤·――¡© ²ð¸î¤È²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀ¸³è »ä¤Ï40Âå¤Î¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²È¤Ë²Ç¤Ë¤­¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢µÁÍý¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤äÀöÂõ¤â¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¯