アンジェリーナ・ジョリー（50）は、両乳房切除術を受けたことを後悔していないという。乳がんや卵巣がんの発症リスクを高めるBRCA1遺伝子保有者であることが判明し、2013年に同手術を受けたアンジェリーナ、母親で女優のマルシェリーヌ・ベルトランが乳がんにより56歳の若さで亡くなったことが決断の理由だったそうだ。 【写真】がんで死去した母マルシェリーヌ・ベルトランと幼いアンジェリ