ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦13Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤ä¤µ¤·¤¤Éã¤Î´é¡ÄÂ©»Ò¤È²á¤´¤¹¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡ËËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤­¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°Í