¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î½¤Æ»±¡¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢·úÊª¤Ê¤É¤¬Âç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢½£¤Ë¤¢¤ë½¤Æ»±¡¤Ç¡¢11Æü¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¤¤Î½¤Æ»±¡¤Ï17À¤µª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿20¿Í¤Û¤É¤Î½¤Æ»½÷¤ÏÈòÆñ¤·¤ÆÉé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·úÊª¤äÊ£¿ô¤Îµ®½Å¤ÊÈþ½ÑÉÊ¤¬Âç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï½¤Æ»½÷¤ÎÉô²°¤Çµ¯¤­¤¿ÅÅµ¤·ÏÅý¤Î¥·¥ç¡¼