はじめに「最近、手がピリピリする」「物を落としやすくなった」――そんな症状が続いていませんか？糖尿病では、血糖値の高い状態が続くことで神経が少しずつ傷ついていくことがあります。これを「糖尿病性神経障害」といい、手足のしびれや感覚の鈍さとして現れることが多いです。本記事では、糖尿病による手のしびれの原因や仕組み、放置するリスク、そして早期の対処法について解説します。【関連記事】糖尿病の初期症状とは？