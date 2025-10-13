佐々木朗希がリーグ優勝決定シリーズの切り札になる(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月13日、敵地でブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨む。今シリーズでも、佐々木朗希がクローザーとして起用される可能性が高い。米メディア『ClutchPoints』は、「ロウキ・ササキがドジャースにとって究極のNLCS（ナショナルリーグ優勝決定シリーズ）の切り札である理由」と題した記事を掲載した。【動画】これぞクローザ