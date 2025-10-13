10月13日、京都競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1600m）は、北村友一騎乗の3番人気、バルセシート（牡2・栗東・松下武士）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のアロハ（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着にパウワウビート（牡2・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:33.6（良）。1番人気で坂井瑠星騎乗、ラブインアクション（牝2・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。【プラタナス賞】出遅れも関係なし！テイエムキハクがデビ