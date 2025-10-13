10月13日、東京競馬場で行われた8R・プラタナス賞（2歳1勝クラス・ダ1600m）は、丹内祐次騎乗の2番人気、テイエムキハク（牡2・美浦・伊藤圭三）が快勝した。1馬身差の2着にショーリバース（牡2・美浦・鈴木伸尋）、3着に1番人気のマテンロウダビンチ（牡2・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:38.8（良）。【スワンS】レコード決着！オフトレイルが重賞2勝目ルヴァンスレーヴ産駒丹内祐次騎乗の2番人気、テイエムキハ