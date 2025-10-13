¡Ö»ä¤¬ÊüÃÖ»Ò¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¡×¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»³Ìî¤·¤é¤¹¤µ¤ó(@shirasu00mori)¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ì¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö»ä¤¬ÊüÃÖ»Ò¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬ÉÔÎÑ¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³ÄÌ¤¤¤ÎÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ì¿ÍÌ¼¤ò¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤äÊì¿Æ¤ÎÂÖÅÙ¡¢Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Ìî¤·¤é¤¹¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¢¨ËÜºî¤Ë¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£