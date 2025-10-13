Ãæ¹ñ¤Î9·î¤ÎÍ¢½Ð³ÛÁ´ÂÎ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç8¡¥3¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Ï¡¢6¥õ·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8¡¥3¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹27¡ó¤Î343²¯¥É¥ë¡áÌó5Ãû2000²¯±ß¤Ç6¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ³Û¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹16¡¥1¡ó¤Î114²¯¥É¥ë¡áÌó1Ãû7400²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢½Ð¤«¤éÍ¢Æþ¤ò°ú¤¤¤¿¥¢¥á¥ê