ミャクミャクに感謝状を授与し、記念撮影に応じる石破首相。左は日本館の藤原紀香名誉館長、右は武藤経産相＝13日午前、大阪市此花区の夢洲（代表撮影）石破茂首相は13日、大阪・関西万博の閉会式であいさつし、世界中の人が万博会場を訪れたとして「新しい日本の幕開けになり、地方創生にもつながった」と述べた。「愛くるしい姿で成功に導いた」として、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」に感謝状を授与したと明らかにし