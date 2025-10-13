◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第１日（１３日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）シングルス１回戦で４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、ジュニア世界女王に快勝発進だ。８日にプロに転向したばかりで、この試合がプロデビュー戦になるジュニア世界女王の園部八奏（ＩＭＧ）６−０、６−４の１時間１６分で快勝し、２回戦では同５７位のスーザン・ラメンス（オランダ