¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯10¥«·î¡¢¤Þ¤ÀÉüµì¡¦Éü¶½¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿EXIT¤Î2¿Í¤¬Ç½ÅÐ¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£EXIT¤Î2¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÎØÅç»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£