¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï13Æü¡¢GK¶â»³È»¼ù(37)¤¬º£µ¨¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Î©Ì¿´ÛÂç½Ð¿È¤Î¶â»³¤Ï2011Ç¯¤ËÅö»þJFL¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ18¤Ë²¬»³¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£½Ð¾ìµ­Ï¿¤ÏJ1¤¬2»î¹ç¡¢J2¤¬150»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤¬5»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬10»î¹ç¡¢JFL¤¬9»î¹ç¡£¶â»³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·