歌舞伎役者の人生を描いた記録的大ヒット映画「国宝」。俳優陣の演技は、地道に修練した足腰と所作による圧倒的な美しさで、まさに生粋の歌舞伎役者さながら。多くの観客が感動した最高演技は、谷口さんの「舞踊指導」も大きく貢献した。母の実家は、国の重要文化財にも指定されている今年で創業２３１年の老舗料亭「洲（す）さき」（岐阜県高山市神明町）。昔から宴会が多く、芸妓（げいこ）の踊りを幼い頃から毎日のように目