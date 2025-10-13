俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと友人夫妻とのWデートで、予約困難な鮨屋を訪れたことを報告した。【映像】川崎麻世と21歳年下妻のラブラブ2ショットこの日、川崎は「昨日は約半年前に医者の友達が、俺の誕生日祝いに連れて行ってくれた、初めての鮨屋『新進気鋭』に再び行ってきました」と報告。店については「非公開の人気店で、なかなか予約が取れないのです」と明かした。続けて、今回の訪問