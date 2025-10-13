「スワンＳ・Ｇ２」（１３日、京都）５番人気のオフトレイルが１分１８秒９のレコードタイムで鮮やかな差し切り勝ち。昨年６月のラジオＮＩＫＫＥＩ賞に続き重賞２勝目を挙げた。また、吉村師はこの勝利でＪＲＡ通算３００勝を達成した。首差の２着に１２番人気のワイドラトゥール、３着には４番人気のランスオブカオスが入った。１番人気のワールズエンドは８着に敗れた。２回目のコンビで重賞制覇に導いた菅原明は「いいゲ