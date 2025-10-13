【モデルプレス＝2025/10/13】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の公式X（旧Twitter）が、10月12日に更新された。真鍋凪咲と古澤里紗のイメージチェンジした姿に注目が集まっている。【写真】CUTIE STREETメンバー、30cmカットで雰囲気ガラリ◆きゅーすと真鍋凪咲＆古澤里紗、新ヘア披露10月12日に神奈川県・ぴあアリーナMMにてライブコンサート「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN