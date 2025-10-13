インフルエンサーで歌い手の「地雷チャン」が2025年10月12日、TikToker・ゆりにゃさんがプロデュースする「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー、天宮しゅなさんのインタビュー動画をXで公開した。「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」天宮さんはアイドル時代、運営スタッフでゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんとの性的トラブルが発覚。双方ともにグループから離れるこ