◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽明大３―２法大（１３日・神宮）「血の明法戦」と呼ばれるライバル校対決は、明大が法大に逆転勝ちで開幕６連勝。勝ち点を３に伸ばした。１点ビハインドの８回２死走者なしから、代打の瀬千皓（ちひろ）外野手（４年＝天理）がストレートの四球で出塁したことを契機に、敵失なども絡んで同点に。なおも一、三塁から３番の榊原七斗（３年＝報徳学園）の一塁内野安打で勝ち越した。気